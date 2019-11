EU-Führerschein: So lässt sich die MPU-Abzocke umgehen

Berlin (ots) - Sie ist berüchtigt und gefürchtet: die medizinisch-psychologischeUntersuchung, mit der die Fahreignung überprüft werden soll. Was in der Theoriewie eine harmlose Sicherheitsmaßnahme klingt, um chronisch kranke Trinker unduneinsichtige Verkehrsgefährder von der Straße fernzuhalten, entwickelt sich fürviele Normalbürger zur nervenaufreibenden Odyssee. Die Vorbereitungen für einen"Idiotentest" sind aufwendig und kostenintensiv. Überstanden ist die Prozedurmeist erst nach Monaten oder gar Jahren, viele scheitern ganz. DieDurchfallquote ist hoch: Mehr als zwei Drittel der jährlich erstellten Gutachtenfällt negativ aus, wird überhaupt ein positiver Bescheid erteilt, handelt essich dabei in der Regel um einen Wiederholungsversuch. Für die zuständigenBehörden bleibt der MPU ein lukratives Geschäft, aus der großen Zahl an erneutenVersuchen lässt sich leicht Profit schlagen. Den Löwenanteil der MPU-Betroffenenmachen Verkehrsteilnehmer aus, die durch Trunkenheit aufgefallen sind - dabeiist es egal, ob sie dabei hinter dem Steuer eines Autos oder auf dem Fahrradsaßen.Prüfer und Berater profitieren von hoher DurchfallquoteDie Frage, warum die MPU so unverhältnismäßig streng konzipiert ist, hat sichvermutlich schon jeder Betroffene gestellt. Die Vorbereitung geht ins Geld:Anwälte und Verkehrspsychologen verlangen zum Teil dreistellige Beträge proStunde. So entstehen schnell Unkosten von mehreren tausend Euro pro Versuch. DerFehler liegt dabei im System: Die MPU Branche ist in privater Hand und damit aufProfit ausgerichtet. Private Kurse bereiten trotz hoher Kosten nicht genügendauf den Test vor, viele fallen auch noch nach mehreren Kursen und Versuchendurch. Experten raten ganz von Vorbereitungskursen ab: Der Markt ist ungeregelt,Abzocke an der Tagesordnung. Wegen häufigen Missbrauchs wurde MPU-Stellenuntersagt, selbst Vorbereitungskurse zu geben - dieses Loch in den Kassen wirdmit besonders harten Prüfungen kompensiert. Unter diesen Umständen ist einBestehen nahezu unmöglich. Solange die Begutachtungsstellen einen finanziellenAnreiz haben, möglichst wenige positive Gutachten zu erstellen, sind Fahrerweiterhin gezwungen, auf Ausweichmöglichkeiten zu setzen.Alternative: Führerschein aus dem EU-AuslandKein Wunder also, dass viele Betroffene verzweifelt nach einem Weg suchen, dieMPU zu umgehen. Hier geht der Trend zum EU Führerschein aus dem Ausland. Dabeihelfen spezialisierte Dienstleister wie die EU Vermittlungsagentur"nie-wieder-mpu.de". Sie ermöglicht es ihren Kunden, ihre Fahrprüfung in Ungarnzu absolvieren. Dafür organisiert die Agentur den Auslandsaufenthalt undarbeitet mit Behörden zusammen, um einen reibungslosen Ablauf zu garantieren.Der so erworbene EU-Führerschein ist uneingeschränkt in Deutschland gültig. Dasist nicht nur mit weniger Stress verbunden als der zeitintensive MPU-Prozess,sondern auch bedeutend günstiger, als die Untersuchung und dieVorbereitungskurse immer wieder zu wiederholen.Bundesverwaltungsgericht erkennt EU-Führerschein anMarc N. Wandt, Fachanwalt für Verkehrsrecht und einer der führenden Experten zumThema EU-Fahrerlaubnisrecht, bestätigte den EU-Führerschein als sinnvolleAlternative zum Wiedererwerb mittels MPU:"Wenn die Voraussetzungen, insbesondere der ordentliche Wohnsitz imAusstellerstaat für einen Zeitraum von mehr als 185 Tagen und die Ableistungeiner theoretischen und praktischen Führerscheinprüfung, vorliegen, dann istnach ständiger Rechtsprechung des EuGH der Führerschein aus einemEU-Mitgliedsstaat wie ein solcher aus Deutschland anzuerkennen. Die Umstände,die vor der Erteilung beispielsweise den Entzug der deutschen Fahrerlaubnisbegründet haben, sind nach ordnungsgemäßer Erteilung einer neuen Fahrerlaubniseines anderen EU-Staates nicht mehr relevant. Selbst bei einer späterenUmschreibung des ausländischen Führerscheins in einen deutschen dürfte insoweitkeine MPU mehr gefordert werden."Schon 2012 entschied der Europäische Gerichtshof, dass ein EU-Führerschein injedem EU-Staat Bestand habe (Az. C-419/10). Demnach müsse Deutschland dieFahrerlaubnis auch dann anerkennen, wenn die Voraussetzung für die Neu- oderWiedererteilung des deutschen Führerscheins eine MPU war. Ein Urteil desBundesverwaltungsgerichts vom September 2018 (Az.: 3 C 31.16) bestätigte dieRechtmäßigkeit dieser Vorgehensweise. Geklagt hatte ein Berufskraftfahrer, derseine Fahrerlaubnis in Deutschland verloren und einen lettischen Führerscheinerworben hatte. Damit hatte der Fahrer seine Fahrtauglichkeit nachgewiesen, dieZweifel der deutschen Behörden an der Fahreignung waren also überholt. Durchdiese beiden Urteile ist die Legitimität des EU-Führerscheins alsMPU-Alternative in höchster Instanz bestätigt - der EU-Führerschein bleibt fürAutofahrer in jedem Fall die günstigere, nicht selten auch die einzigeAlternative, den Führerschein wiederzuerlangen.Pressekontakt:www.nie-wieder-mpu.deTelefon: 0361-21299319Original-Content von: EU Vermittlungsagentur Ltd, übermittelt durch news aktuell