EU-Fischereiminister ignorieren ihre rechtliche Verpflichtung und die Grenzen der Natur in der Ostsee

Berlin/Luxemburg (ots) - Beschlossene Fangquoten für Ostseeverschärfen Überfischung - Dorsch- und Heringspopulationen sind inkritischem Zustand - Wissenschaftler empfehlen Null-Quote fürwestlichen Hering und östlichen Dorsch - Gemeinsame Fischereipolitikschreibt Ende der Überfischung ab 2020 vor - Deutsche Umwelthilfe undOur Fish kritisieren Entscheidung als verantwortungslosDie EU-Fischereiminister haben sich heute in den frühenMorgenstunden darauf geeinigt, die Überfischung für fünf von zehnFischbestände in der Ostsee in 2020 weiterzuführen. Die DeutscheUmwelthilfe (DUH) und die Initiative Our Fish bewerten dieEntscheidung als verantwortungs- und rücksichtslos angesichts desohnehin kritischen Zustands der Fischpopulationen in der Ostsee. DieEU-Mitgliedstaaten verstoßen mit der Fortführung der Überfischunggegen die rechtlich bindende Frist der Gemeinsamen Fischereipolitik(GFP), die Überfischung in den europäischen Gewässern bis spätestens2020 zu beenden.Der AGRIFISH-Ministerrat setzt die Fangmengen für den westlichenHering, den östlichen Dorsch, die Sprotte sowie die Lachspopulationenin der Ostsee im nächsten Jahr über die wissenschaftlichenEmpfehlungen fest. Für den westlichen Hering und den östlichen Dorschempfehlen Wissenschaftler eine Null-Quote für 2020, das heißt einenFangstopp. Gemäß Entscheidung der EU-Minister dürfen stattdessen 2651Tonnen westlicher Hering und 2000 Tonnen östlicher Dorsch in 2020gefangen werden."Statt den schwindenden Fischpopulationen in der Ostsee durch einAussetzen der Fischerei eine Chance zur Erholung zu geben, verringerndie Minister mit ihren viel zu hohen Fangquoten dieÜberlebenswahrscheinlichkeit der sich in kritischen Zustandbefindenden Dorsch- und Heringspopulationen. Die beschlossenenFangmengen stehen nicht im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben.Vor allem die Dorschbestände werden durch illegale Fischrückwürfezusätzlich bedroht. Jeder muss sich an die Gesetze halten. So auchdie Fischereiminister", sagt Sascha Müller-Kraenner,Bundesgeschäftsführer der DUH.Rebecca Hubbard, Direktorin der Our Fish-Initiative dazu: "Es isterschreckend, dass der Ministerrat sich über die rechtlicheVerpflichtung hinwegsetzt und für fünf von zehn Fischpopulationen zuhohe Fanggrenzen festlegt. Die Mitgliedstaaten hätten in diesem Jahrdie Überfischung beenden müssen. Angesichts der Klima- undBiodiversitätskrise, die in der Ostsee bereits ihre Auswirkungenzeigt, sind die getroffenen Entscheidungen unverantwortlich."Links:- Einigung des Ministerrates über Fangbeschränkungen für 2020 inder Ostsee: http://ots.de/TFF73L- Gemeinsame Empfehlungen der NGOs über Fangbeschränkungen für2020 in der Ostsee: http://ots.de/0NAwuj- Link zu Kommissionsvorschlag: http://ots.de/GC2LUE