EU-Finanzminister beraten über gemeinsame Liste von Steueroasen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Finanzminister werden am Dienstag (10.30 Uhr) unter anderem über den Kampf gegen Steuervermeidung diskutieren.



Bei dem Treffen, zu dem auch Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erwartet wird, soll es unter anderem um eine gemeinsame EU-Liste von Steueroasen gehen. Diese soll nach ursprünglichem Plan bis Ende des Jahres fertiggestellt werden. Die Idee hatte nach den Enthüllungen der sogenannten Panama Papers im vergangenen Jahr Fahrt aufgenommen. Dabei war die Existenz zahlreicher Briefkastenfirmen in Panama ans Licht gekommen. Briefkasten sind nicht illegal, sie können jedoch für Steuerhinterziehung genutzt werden. Zuletzt war die konkrete Ausarbeitung der Liste etwas in Stocken gekommen./asa/DP/stb