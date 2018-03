EU-Finanzminister beraten über Transparenz für Steuerberater

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Finanzminister beraten an diesem Dienstag (10.10 Uhr) in Brüssel im Kampf gegen Steuervermeidung über mehr Transparenzpflichten für Steuerberater, Buchhalter, Bankiers und Anwälte.



Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr vorgeschlagen, dass diese sich an die Behörden wenden müssen, wenn sie den Verdacht hätten, dass Klienten von ihnen Steuern hinterziehen wollten. Verdächtig wären dabei etwa Überweisungen in Steuerparadiese oder Geschäfte mit Gebieten, die kaum gegen Geldwäsche vorgehen. In Steuerfragen müssen sämtliche EU-Staaten zustimmen, damit Vorschläge der Brüsseler Behörde Gesetz werden können.

Auf der Agenda stehen ferner Beratungen zu Risikosenkungen im Bankensektor. Am Rande des Treffens dürften sich die Ressortchefs zudem über das weitere Vorgehen im Handelsstreit mit den USA austauschen. US-Präsident Donald Trump hatte unlängst Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. Damit will er die eigene Industrie schützen. Zudem droht er der EU und vor allem Deutschland mit Zöllen auf Autoimporte./asa/DP/tos