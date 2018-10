EU-Finanzminister beraten über E-Book-Mehrwertsteuer und Steueroasen

LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die EU-Finanzminister nehmen am Dienstag (9.00 Uhr) in Luxemburg eine ganze Reihe von Steuerthemen in den Blick.



Unter anderem beraten sie über mögliche Mehrwertsteuerermäßigungen für Online-Publikationen. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, es den EU-Ländern künftig freizustellen, ob sie den ermäßigten Mehrwertsteuer-Satz für Printmedien auch etwa für E-Books anwenden. Eine Einigung dazu unter den Ressortchefs sei absehbar, hieß es kurz vor dem Treffen.

Bislang gilt beispielsweise für Online-Angebote von Zeitungen in Deutschland der volle Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, für gedruckte Zeitungen der ermäßigte Satz von 7 Prozent. Verleger fordern seit langem eine Angleichung.

Darüber hinaus werden die Finanzminister über die schwarze EU-Liste von Steueroasen diskutieren und gegebenenfalls Änderungen vornehmen. Zuletzt standen noch sieben Länder beziehungsweise Steuergebiete auf der Liste, darunter Namibia und Samoa. Die EU will mit ihr Steuerparadiese dazu bewegen, ihre Praktiken zu ändern. Eine ganze Reihe von Ländern hatte bereits Kooperationsbereitschaft signalisiert. Bis Ende des Jahres wollten die EU-Ressortchefs die Umsetzung der Zusagen beurteilen./asa/DP/stw