EU-Exportverbot für Plastikmüll in Entwicklungsländer ab 1. Januar

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Exporte von Plastikmüll aus der Europäischen Union werden ab 1. Januar stark eingeschränkt.



In Entwicklungsländer dürfen nur noch saubere Kunststoffabfälle zum Recycling ausgeführt werden. Für Exporte und Importe in und aus Industriestaaten gelten schärfere Auflagen. Ziel ist es, die Umweltverschmutzung durch Plastik in den Griff zu bekommen und das Material systematisch wiederzuverwerten.

Die EU-Kommission hatte die Änderungen kurz vor Weihnachten angekündigt. 2019 hatte die EU nach Angaben der Kommission 1,5 Millionen Tonnen Plastikabfälle exportiert, zumeist in die Türkei und asiatische Länder wie Malaysia, Indonesien, Vietnam, Indien und China. China hat 2018 selbst Beschränkungen beschlossen und die Einfuhr stark gedrosselt./vsr/DP/mis