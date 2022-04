EU-Einigung auf Digital-Gesetz gegen Hass und Hetze

Weitere Suchergebnisse zu "Alphabet C":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Hassrede und andere illegale Inhalte im Internet müssen in der Europäischen Union künftig schneller gelöscht werden. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten einigten sich am frühen Samstagmorgen in Brüssel auf ein Gesetz über digitale Dienste, das für eine strengere Aufsicht von Online-Plattformen und mehr Schutz der Verbraucher sorgen soll./wim/DP/zb