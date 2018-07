EU: Davis-Rücktritt für uns kein Problem

BRÜSSEL/LONDON (dpa-AFX) - Die EU-Kommission sieht im Rücktritt von Brexit-Minister David Davis kein Problem für die Verhandlungen über den britischen EU-Austritt.



Die EU-Seite habe großes Interesse an einer Vereinbarung mit London und stehe rund um die Uhr für Gespräche zur Verfügung, sagte ein Kommissionssprecher am Montag in Brüssel.

Davis war am Sonntagabend aus Protest gegen die Brexit-Linie von Premierministerin Theresa May zurückgetreten. Zuvor hatte May in ihrem Kabinett die Position durchgesetzt, dass sich Großbritannien beim Warenhandel langfristig eng an die EU bindet. Dazu hat May für diese Woche ein sogenanntes Weißbuch angekündigt, also eine ausführlichere Darstellung ihrer politischen Ziele beim Brexit.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker telefonierte nach Worten seines Sprechers am Sonntagnachmittag um 17.00 Uhr mit May - also vor Bekanntwerten von Davis' Rücktritt. Was die beiden besprachen, sagte der Sprecher nicht. Auch die neue politische Linie des britischen Kabinetts wollte er nicht kommentieren, bevor das erwartete Weißbuch analysiert sei.

Großbritannien verlässt die EU am 29. März 2019. Bis Herbst soll ein Abkommen stehen, das die Bedingungen des Austritts regelt und den politischen Rahmen für die künftigen Beziehungen beider Seiten setzt./vsr/DP/jha