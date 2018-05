"EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Journalismus": DFJV veröffentlicht Leitfaden

Berlin (ots) - Ab dem heutigen Freitag, den 25. Mai 2018, giltauch in Deutschland die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).Vielerorts herrscht noch Unsicherheit darüber, was sich durch dieneuen Datenschutzregeln ändern wird. Fest steht: Auch derJournalismus ist von der DSGVO betroffen. Was Medienschaffende absofort beachten sollten, fasst der DFJV-Leitfaden"EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Journalismus" zusammen.Der ausführliche Ratgeber, verfasst von Rechtsanwalt ChristianSolmecke und Ass. jur. Anne-Christine Herr aus der Kanzlei WILDEBEUGER SOLMECKE, erklärt die Auswirkungen der DSGVO auf diejournalistische Arbeit. Im Mittelpunkt steht das Verhältnis derPresse- und Rundfunkfreiheit zum Datenschutzrecht - ein wichtigerAspekt, den die EU-Staaten selbst regeln müssen. Mit dem 25. Mai 2018gelten zwar die zahlreichen bisherigen Ausnahmen nicht mehr, die dasdeutsche Recht bislang für Journalisten vorsieht (Presse- bzw.Medienprivileg). Die Länder sind aber dazu berufen, unter anderem inden Landespressegesetzen und dem Rundfunkstaatsvertrag (RStV) neueRegelungen zu schaffen, die weiterhin entsprechende Ausnahmen von derDSGVO für Journalisten enthalten.Anhand der neu erlassenen Pressegesetze in Nordrhein-Westfalen,Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sowie des RStV-Entwurfszeigen die Autoren, wie die Regelungen des Medienprivilegs ab EndeMai aussehen werden. Ihrer Einschätzung nach könnten Journalistenerst einmal beruhigt sein: "Es bleibt vieles wie bisher."Den Leitfaden im Volltext können Sie hier einsehen:https://bit.ly/2s7xQIpÜber den DFJV:Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverbandund Dienstleister für Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressortoder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen mehr als11.500 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle undkostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK-,Arbeitszeugnis- und Existenzgründungsfragen, einenHonorarfactoring-Service, auf die Profession abgestimmteWeiterbildungsangebote, ein fachjournalistisches Onlinemagazin,Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischenThemenfeldern, Veranstaltungen sowie die Ausstellung desPresseausweises an.Der DFJV ist der erste Journalistenverband, dessenQualitätsmanagementsystem vom TÜV nach den Normen DIN EN ISO9001:2015 und DGVM ZERT zertifiziert wurde.Mehr Informationen unter: www.dfjv.dePressekontakt:Felix FischaleckDFJV Deutscher Fachjournalisten-Verband AGKarmeliterweg 8413465 BerlinTelefon: 030 81003688-2Telefax: 030 81003688-9E-Mail: f.fischaleck@dfjv.deInternet: www.dfjv.deOriginal-Content von: DFJV Deutscher Fachjournalisten-Verband, übermittelt durch news aktuell