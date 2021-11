EU City Facility (EUCF) eröffnet seinen 3. Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen

Brüssel (ots) -EU City Facility (EUCF) (https://www.eucityfacility.eu/home.html), ein von der EU finanziertes Projekt, das Gemeinden und lokale Behörden dabei unterstützt, Investitionen in nachhaltige Energie zu beschleunigen, hat heute die Eröffnung ihrer dritten Aufforderung zur Einreichung von Bewerbungen bekannt gegeben.Die dritte Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen im Rahmen der EUCF wird die Entwicklung von 69 Investitionskonzepten mit einem Gesamtbudget von 4,14 Mio. EUR unterstützen. Bei früheren Ausgaben der EUCF wurden 30 Investitionskonzepte aus 14 Ländern finanziert (1. Aufforderung) und 69 erfolgreiche Antragsteller (2. Aufforderung) aus 19 Ländern ausgewählt, die derzeit ihre offiziellen Vereinbarungen unterzeichnen. In Deutschland erhielt die Stadt Rostock in der ersten Finanzierungsrunde einen Zuschuss.Was wird finanziert?Die EUCF finanziert die Entwicklung eines Investitionskonzepts mit einem festen Zuschuss von bis zu 60 000 EUR. Erfolgreiche Begünstigte verwenden den Zuschuss, um die für die Entwicklung des Investitionskonzepts erforderlichen Aktivitäten zu unterstützen, einschließlich (technischer) Machbarkeitsstudien und einer Reihe von Schlüsselanalysen, die sich auf ihre Projekte und den Gesamtmarkt, die Interessengruppen sowie rechtliche, wirtschaftliche und finanzielle Aspekte konzentrieren. Der Zuschuss ist nicht zur direkten Finanzierung von Investitionen gedacht, sondern dient vielmehr dem Zugang zu Dienstleistungen und der Entwicklung eines Investitionskonzepts, das Türen für Folgeinvestitionen öffnen kann.Zuschussfähigkeit und BewerbungDie Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen richtet sich an alle Gemeinden/Kommunen, ihre Zusammenschlüsse und lokale öffentliche Einrichtungen, die Gemeinden/Kommunen aus den EU-Mitgliedstaaten, den EWR-EFTA-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen) und dem Vereinigten Königreich zusammenfassen.Die Antragsteller müssen über einen politisch genehmigten Klima- und Energieplan verfügen und ein Engagement für die Entwicklung ihres Investitionskonzepts durch ein vom Bürgermeister oder anderen relevanten politischen Vertretern unterzeichnetes Unterstützungsschreiben nachweisen.Die Frist für die Einreichung von Anträgen endet am 17. Dezember 2021 (MEZ). Alle Informationen über die Förderfähigkeit und das Online-Antragsverfahren (https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/EUCF_3rd_CALL_DOCUMENT-Final.pdf) sind in der offiziellen Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen und auf der EUCF-Website (https://www.eucityfacility.eu/home.html) zu finden.Weitere Informationen und UnterstützungInteressierte Antragsteller können auch weitere Informationen in den Webinaren ihres Landes (https://www.eucityfacility.eu/support-at-national-level.html) erhalten, die im Oktober und November online stattfinden. Sie können sich an ihre Länderexperten (https://www.eucityfacility.eu/fileadmin/user_upload/Country_Experts_on_website_september_2021.pdf) wenden, die sie bei ihren Anträgen unterstützen, sowie an den EUCF-Helpdesk (https://www.eucityfacility.eu/support/helpdesk.html).Über EUCFDie EUCF, die im Rahmen des Rahmenprogramms Horizont 2020 für Forschung und Innovation der Europäischen Union eingerichtet wurde, unterstützt Gemeinden, lokale Behörden, ihre Zusammenschlüsse und lokale öffentliche Einrichtungen, die Gemeinden/Kommunen in Europa zusammenfassen, mit maßgeschneiderter, schneller und vereinfachter finanzieller Unterstützung (in Form von Pauschalbeträgen von 60.000 EUR) und damit verbundenen Dienstleistungen, um sie in die Lage zu versetzen, relevante Investitionskonzepte im Zusammenhang mit der Umsetzung der in ihren Klima- und Energieaktionsplänen festgelegten Maßnahmen zu entwickeln.Insgesamt stellt die EUCF mehr als 12 Mio. EUR zur Unterstützung ihrer Begünstigten bereit, die im Rahmen von vier offenen Aufrufen ausgewählt wurden. Bei der ersten Aufforderung im Jahr 2020 wurden 1,8 Mio. EUR an 30 Begünstigte vergeben. Die zweite Aufforderung zur Einreichung von Anträgen endete im Mai 2021 und wird 4,14 Mio. EUR an die ausgewählten Begünstigten ausschütten.Kontaktinformationen:HBI GmbH (PR-Agentur)Markus WildMarkus_wild@hbi.deOriginal-Content von: EUCF, übermittelt durch news aktuell