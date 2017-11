Berlin (ots) - Der EU-Chefverhandler für den Brexit, MichelBarnier, hat heute (Mittwoch) vor Wirtschaftsvertretern in Berlin dieUnternehmen dazu aufgerufen, sich bereits jetzt auf den Brexitvorzubereiten. Wie auch immer die Verhandlungen ausgingen, es werdekein ,business as usual' geben, sagte Barnier beim DeutschenArbeitgebertag. Dies sei eine automatische Folge der Entscheidung derbritischen Regierung, die Zollunion und den Binnenmarkt zu verlassen."Ich weiß nicht ob jemand den Britischen Unternehmern die ganzeWahrheit über die konkreten Folgen des Brexit gesagt hat. MeineVerantwortung vor Ihnen heute und überall in Europa ist, denEuropäischen Unternehmern die Wahrheit zu sagen. Handelsbeziehungenzu einem Land, das nicht der Europäischen Union angehört, werden injedem Fall Reibungen verursachen."Die übrigen 27 EU-Staaten seien sich infolge des Brexit-Votumsstärker bewusst geworden, welch bewahrenswerte Errungenschaft derBinnenmarkt sei. "Deutschland wickelt 6 Prozent seines Warenhandelsmit dem Vereinigten Königreich ab, aber 56 Prozent mit den übrigenEU-Ländern. Das ist fast das Zehnfache", betonte Barnier und zitierteBundeskanzlerin Merkel: "Die Zukunft der EU ist wichtiger als derBrexit."Um sich auf die automatischen Folgen des Brexits vorzubereiten,habe die eigentliche Übergangsphase bereits begonnen. Es sei wichtig,dass alle Unternehmen ihr Engagement im Vereinigten Königreich klaranalysieren und bereit seien, gegebenenfalls ihre Logistikkanäle,Lieferketten und Vertragsklauseln anzupassen, sagte Barnier.Bei der Berliner Sicherheitskonferenz sprach Barnier zuvor auchüber die Folgen des Brexit für die Europäische Sicherheits- undVerteidigungspolitik.Zwar werde das Vereinigte Königreich nach dem Brexit nicht mehr ander Entscheidungsfindung und an der Planung der europäischenVerteidigungs- und Sicherheitsinstrumente beteiligt sein. Die EUwerde aber für eine Sicherheitspartnerschaft offen sein."Londons Rückzug wird die bilaterale Zusammenarbeit zwischenbestimmten Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich nichtbeeinträchtigen - insbesondere nicht die operative Zusammenarbeit",sagte Barnier. "Und schließlich hat Theresa May die Mitgliedstaatenwiederholt der unverbrüchlichen Bereitschaft des VereinigtenKönigreichs versichert, die Sicherheit in Europa zu wahren."Zu gegebener Zeit werde die EU auch nach dem Brexit mit demVereinigten Königreich angemessene Formen der Verteidigungs- undSicherheitszusammenarbeit finden, sagte Barnier. "Diese Partnerschaftist für uns alle von Interesse, weil sie von den Bürgerinnen undBürgern erwartet wird und zur Stabilität und Sicherheit unseresKontinents und unserer Nachbarschaft beitragen wird."Weitere Informationen:Rede von Michel Barnier Rede von Michel Barnier anlässlich derBerliner Sicherheitskonferenzhttp://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-5021_de.htmRede von Michel Barnier beim Deutschen Arbeitgebertag 2017http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-5026_de.htmPressekontakt:Reinhard HönighausSprecher der Europäischen Kommission in DeutschlandTel.: +49 (30) 2280-2300Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell