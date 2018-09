EU-Bürgerinitiative will Verbot von Käfighaltung erreichen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Tierschützer können sich bald EU-weit an einer Aktion gegen Käfighaltung beteiligen - und so womöglich für schärfere Regeln in der EU sorgen.



Ab Dienstag sammelt die Bürgerinitiative "End the Cage Age" (Käfighaltung jetzt beenden) in allen 28 EU-Ländern Unterschriften für ihr Anliegen, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte.

Ziel der Initiative ist es, die "unmenschliche Behandlung von Nutztieren" in Käfigen zu beenden. Die Organisatoren fordern die EU-Kommission dazu auf, neue Regeln unter anderen zum Verbot von Käfigen für Legehennen, Kaninchen, Wachteln, Enten und Gänsen vorzulegen. Ebenso sollen nach Wunsch der Tierschützer die Kastenhaltung von Sauen sowie Einzelboxen für Kälber verboten werden.

Die EU-Kommission beschloss am Mittwoch zunächst nur die Registrierung der Bürgerinitiative. Inhaltlich hat sie sich noch nicht mit ihr auseinandersetzt. Dies geschieht nur, falls innerhalb eines Jahres eine Million Unterschriften aus mindestens sieben EU-Ländern zusammenkommen. Dann müsste die EU-Kommission innerhalb von drei Monaten reagieren - und könnte der Aufforderung nach neuen Rechtsvorschriften gegebenenfalls nachkommen. Ihre Entscheidung müsste die Behörde aber in jedem Fall begründen.

Bürgerinitiativen gibt es in der EU seit 2009. Europäer haben dadurch die Möglichkeit, ein bestimmtes Thema auf die Tagesordnung der EU-Kommission zu setzen./wim/DP/stw