EU-Brexit-Chefunterhändler: Haben kein Interesse an Schuldzuweisungen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Brexit-Chefunterhändler Michel Barnier will sich nicht auf eine Schlammschlacht zwischen Großbritannien und der Europäischen Union einlassen.



"Wir haben kein Interesse an Schuldzuweisungen ("blame game"), wir sind an Ergebnissen interessiert", sagte Barnier der britischen BBC am Freitag nach einem Treffen von EU-Botschaftern in Brüssel. Daran werde noch gearbeitet.

Der britische Außenminister Jeremy Hunt hatte die EU zuvor vor einem Scheitern der Brexit-Gespräche und einem EU-Austritt seines Landes ohne Abkommen gewarnt. "Ich glaube ehrlich gesagt, dass künftige Generationen sagen werden, dass die EU in diesem Moment falsch gelegen hat, wenn das in Bitterkeit endet", sagte er. Premierministerin Theresa May forderte von der EU mehr Entgegenkommen.

Bereits am kommenden Dienstag will May im Unterhaus erneut über den mit Brüssel ausgehandelten Brexit-Vertrag abstimmen lassen. Bei einem ersten Versuch Mitte Januar war sie damit gescheitert. Großbritannien will eigentlich am 29. März die EU verlassen./asa/DP/jsl