EU-Beobachtungsstelle stellt Jahresbericht zum Drogenmarkt vor

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Beobachtungsstelle der Europäischen Union für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) veröffentlicht am Donnerstag (10.00 Uhr) ihren Jahresbericht. Der Chef der Behörde, Alexis Goosdeel, will in Brüssel gemeinsam mit EU-Innenkommissar Dimitris Avramopoulos Entwicklungen des Drogenangebots und des Drogenmarkts in Europa aufzeigen.



Zudem werden jüngste Entwicklungen im Bereich der Prävention, der Suchtbehandlung und der Drogenpolitik vorgestellt. Die EU-Drogenbeobachtungsstelle mit Sitz in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon liefert nur Daten und Statistiken - Prävention und Bekämpfung liegen in der Zuständigkeit der Mitgliedsstaaten der Union./wim/DP/jha