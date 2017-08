EU-Auszeichnung für Europäisches Masterstudium am MCI - BILD

"Erasmus Mundus-Status" für gemeinsames Masterstudium vonManagement Center Innsbruck (MCI) und den UniversitätenBologna, Oslo, Erasmus RotterdamInnsbruck (ots) - Konsortium gewinnt begehrte EU-Förderung in Höhevon 2 Millionen Euro - Auszeichnung und weltweite Positionierung alseuropäisches Leuchtturmprojekt im globalen HochschulmarktEinen großen internationalen Erfolg kann man an derUnternehmerischen Hochschule® in Innsbruck vermelden: Das gemeinsammit drei europäischen Universitäten betriebene EuropäischeMasterstudium Health Economics & Management (EU-HEM) wurde kürzlichmit dem begehrten "Erasmus-Mundus-Status" der EU ausgezeichnet.Der Aufnahme in die Gruppe der Erasmus Mundus Joint Master Degrees(EMJMC) ging ein strenges Prüfverfahren voraus, das dem gemeinsamenMasterstudium des Management Center Innsbruck (MCI) sowie derUniversitäten von Bologna, Oslo und Erasmus Rotterdam einausgezeichnetes Zeugnis ausstellt:Das internationale Kooperationsprojekt zeichne sich durchaußerordentlich hohe Relevanz aus und widme sich in glaubhafter Weiseden Herausforderungen des europäischen Gesundheitswesens, so dieJury. Als besondere Stärke des Programmes werden die Qualität derdurchführenden Universitäten, deren hervorragende Zusammenarbeitsowie die multidisziplinäre Ausrichtung des Studiums gelobt.Über einen Zeitraum von drei Jahren können sich Studierende desgemeinsamen Studiums nun für sogenannte Erasmus-Mundus-Stipendien imGesamtumfang von knapp zwei Millionen Euro bewerben. DasErasmus-Mundus-Programm der Europäischen Union wird gerne auch als"Fulbright of Europe" bezeichnet und will dazu beitragen, europäische"Leuchtturm-Studiengänge" im weltweiten Hochschulmarkt zupositionieren.Zwtl.: European Master in Health Economics & ManagementNach einer dreijährigen Pilotphase startete im Wintersemester2015/16 das gemeinsame Masterstudium in "Health Economicis &Management" der Universitäten Bologna, Erasmus Rotterdam, Oslo sowiedes MCI. Das MCI hat dieses Studium initiiert und von Beginn anwesentlich mitgestaltet.Was das Studium neben den vermittelten Inhalten in besondererWeise auszeichnet, ist der Abschluss in Form eines sogenannten JointDegrees, also eines Diploms, das von allen vier Hochschulen gemeinsamausgestellt und unterzeichnet wird und daher eine ausgezeichneteGrundlage für internationale Karrieren darstellt.Durch die internationale Abstimmung entspricht das Studiumbesonders hohen Qualitätsanforderungen und qualifiziert fürvielfältige Aufgaben im europäischen Gesundheitswesen.In enger Anbindung an die Praxis werden die Studierenden voninternational führenden Lehr- und Forschungsteams betreut und könnenzwischen sechs Möglichkeiten zur Spezialisierung wählen.Aufgrund der enormen Nachfrage sollen die Studienplätze vonderzeit 60 auf 80 ausgebaut werden und der Studiengang weltweit "diebesten Köpfe" anziehen.Zwtl.: International Health & Social Management am MCIDie Studiengänge des MCI-Departments Nonprofit-, Sozial- &Gesundheitsmanagement zählen zu den besten Studiengängen diesesBereichs in Europa. So ist das Department nicht nur wesentlicherMotor des EU-HEM-Programmes, sondern bietet auch das Bachelorstudium"Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement" sowie das Masterstudium"International Health & Social Management" an. Diesesenglischsprachige Masterstudium ist Träger des renommierten CeQuint(Certificate for the Quality of Internationalisation in EuropeanHigher Education). Die Auszeichnung wird vom European Consortium forAccredidation in Higher Education (ECA) für beispielgebendeLeistungen verliehen.Zwtl.: Statements:Harald Mahrer, Bundesminister der Republik Österreich fürWissenschaft, Forschung und Wirtschaft: "Das MCI hat sich weit überdie Grenzen Tirols ausgezeichnet positioniert und leistet einenwichtigen Beitrag für die internationale Sichtbarkeit und Reputationdes Wissensstandortes Österreich. Der "Erasmus Mundus Status" trägtdazu bei, akademische Exzellenz in Studium, Forschung undWeiterbildung zu sichern und ist gleichzeitig Ansporn, das hoheNiveau auch weiterhin zu halten."Günther Platter, Landeshauptmann von Tirol: "Der Hochschul-,Technologie- und Wirtschaftsstandort Tirol profitiert von derinternational ausgerichteten Exzellenz im Bereich Gesundheitsökonomieund Management am MCI gemeinsam mit weiteren renommiertenUniversitäten in Europa. Tirol ist hervorragend vernetzt und dereuropaweiten Wissensaustausch trägt dazu bei, unser Gesundheitssystemim Zusammenspiel mit den Besten Europas laufend weiterzuentwickeln."Bernhard Tilg, Tiroler Landesrat für Gesundheit, Pflege undWissenschaft: "Das Land Tirol legt Wert darauf, erstklassigeStudienbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Es freutmich sehr, dass die Europäische Union das beispielgebende Projekteines europäischen Studiums, das vom MCI substanziell mitgestaltetwird, in so herausragender Weise fördert."Siegfried Walch, Leiter des MCI-Departments Nonprofit-, Sozial- &Gesundheitsmanagement: "Wir alle, die Studierenden und Lehrenden imMCI-Department Nonprofit-, Sozial- und Gesundheitsmanagement, freuenuns über die Anerkennung, die ein Erasmus Mundus-Status ausdrückt.Wir sehen diese Auszeichnung als Auftrag, konsequent an der Qualitätunserer Programme in enger Abstimmung mit unseren Partnern inWissenschaft und Praxis weiter zu arbeiten."Andreas Altmann, MCI-Rektor: "Gemeinsam mit den Rektoraten unsererPartneruniversitäten wünsche ich den Teams aus Forschung, Lehre undStudierenden der beteiligten Hochschulen, dass sie die erfolgreicheKooperation weiter ausbauen werden. Ich gratuliere dem Team umDepartmentleiter Prof. Siegfried Walch zu diesem Erfolg, der einenwesentlichen Anteil am Aufbau des europäischen Masterstudiums hat.Ohne seinen Einsatz wäre das Projekt nicht realisiert worden."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic RelationsTel.: +43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell