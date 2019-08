EU-Außenminister diskutieren mit Amtskollegen aus Balkanstaaten

HELSINKI (dpa-AFX) - Die Außenminister der EU-Staaten treffen sich an diesem Freitag in Helsinki mit Amtskollegen aus den Balkanstaaten.



Thema der Gespräche dürfte unter anderen der Streit über den geplanten Start von EU-Beitrittsverhandlungen mit Nordmazedonien und Albanien sein. Dieser war zuletzt trotz einer positiven Empfehlung der EU-Kommission verschoben worden.

Länder wie Frankreich und die Niederlande haben gegen den Start der Beitrittsverhandlungen grundsätzliche Bedenken. Kritiker bemängeln unter anderem noch unzureichende Fortschritte beim Kampf gegen Korruption und organisierte Kriminalität in den beiden EU-Kandidatenländern, wobei die Situation in Albanien als deutlich schlechter gilt als die in Nordmazedonien. Eine endgültige Entscheidung soll nun erst im Oktober getroffen werden./aha/DP/nas