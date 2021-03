EU-Arzneimittelbehörde: Astrazeneca sicher - Aber Warnhinweis

Weitere Suchergebnisse zu "AstraZeneca":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der Corona-Impfstoff von Astrazeneca ist aus Sicht der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) sicher.



Das teilte die Behörde am Donnerstag in Amsterdam mit. Es werde aber eine extra Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen./ab/DP/stk