EU-Arbeitslosenquote im Oktober gesunken

LUXEMBURG (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosenquote in der Europäischen Union ist im Oktober 2017 weiter gesunken. Sie lag saisonbereinigt bei 7,4 Prozent, teilte das Statistikamt der Europäischen Union (Eurostat) am Donnerstag mit. Dies sei die niedrigste Quote, die seit November 2008 in den EU-Staaten verzeichnet wurde, so die Statistiker.

Im September 2017 hatte die Arbeitslosenquote in der Europäischen Union bei 7,5 Prozent gelegen, im Oktober 2016 bei 8,3 Prozent. Der Schätzung von Eurostat zufolge waren im Oktober 2017 insgesamt 18,243 Millionen Männer und Frauen in der EU arbeitslos. Dies ist ein Rückgang von 2,074 Millionen gegenüber dem Vorjahresmonat. Von den Mitgliedstaaten verzeichneten die Tschechische Republik (2,7 Prozent), Malta (3,5 Prozent) und Deutschland (3,6 Prozent) im Oktober 2017 die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten registrierten Griechenland (20,6 Prozent im August 2017) und Spanien (16,7 Prozent).

Foto: über dts Nachrichtenagentur