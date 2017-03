EU-Aktionsplan zu Verbraucherfinanzgeschäften kann Vertrauen in den Binnenmarkt stärken / Gleiche Regeln für alle Anbieter schaffen

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission hat heute in Brüsselihren Aktionsplan "Verbraucherfinanzgeschäfte: Bessere Produkte,größere Auswahl" vorgelegt. Die vier Verbände - Bundesverband derDeutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), DeutscherSparkassen- und Giroverband (DSGV), Bundesverband Öffentlicher BankenDeutschlands (VÖB) und Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp) -unterstützen die damit verbundenen Ziele, das Verbrauchervertrauen zustärken, die regulatorischen Hürden für grenzüberschreitende Angebotezu reduzieren sowie die Entwicklung innovativer digitalerFinanzdienstleistungen für Verbraucher zu fördern. Es ist richtig undnotwendig, dass die EU-Kommission dabei die bewährten Instrumenteihres "Bessere Regulierung"-Ansatzes anwendet, was beispielsweiseöffentliche Konsultationen und Auswirkungsstudien einschließt.Hinsichtlich der Überlegungen im EU-Aktionsplan zu Entgelten fürgrenzüberschreitende Zahlungen in anderen EU-Währungen als dem Eurobesteht bereits eine umfassende Transparenz für den Verbraucher.Diese Preise bilden sich im Wettbewerb am Markt, regulatorischeEingriffe in diese Preisbildung lehnen die vier Verbände ab. In diePreise fließen die Kosten der Transaktion sowie den damit verbundenenEntgelten bei Währungsumrechnungen ein. Letztere basieren auf derjeweiligen Währungsanschaffung am gewählten Devisenmarkt. ImUnterschied zu Eurozahlungen im nationalen und grenzüberschreitendenEU-Umfeld entstehen hierbei höhere Kosten. Über die Entgelte fürZahlungsverkehrstransaktionen informieren die Banken und Sparkassenin Deutschland bereits über das bewährte und allen Kunden zugänglichePreis- und Leistungsverzeichnis. Auch veröffentlichen dieKreditinstitute tagesaktuell die Umrechnungskurse bei derKonvertierung ausländischer Währungen.Im Bereich der Digitalisierung und Innovation von Finanzproduktenist zu gewährleisten, dass alle Akteure von Finanzdienstleistungen,somit auch Fintechs, den gleichen regulatorischen und aufsichtlichenAnforderungen wie Kreditinstitute unterliegen. Dies gilt insbesondereauch für den Verbraucherschutz. Damit wird ein "Level Playing Field"sichergestellt und Wettbewerbsverzerrungen zwischen den verschiedenenAnbietern vermieden.Das Vorhaben der EU-Kommission, die gegenwärtigen Regelungen fürvorvertragliche Informationen zu überprüfen, um diese an diedigitalen Finanzangebote anzupassen, unterstützen die vier Verbände.Hier gehe es vor allem darum, Doppelarbeiten zu vermeiden. So solltesichergestellt werden, dass es aufgrund kumulativer Vorgaben, zumBeispiel aus dem Bereich des Verbraucherkreditrechts oder deselektronischen Geschäftsverkehrs, nicht zu einer Pflicht kommt,dieselben Informationsinhalte mehrfach zu erteilen. Wenn ausuferndeInformationspflichten über Finanzprodukte abgebaut würden, dürfte dasderen Verständnis vereinfachen. Denn zusätzliche Informationen führennicht automatisch zu einer besseren Verständlichkeit. Dabei müssendie in vielen Bereichen gebotenen Vereinfachungen und Erleichterungenfür sämtliche Vertriebskanäle gleichermaßen gelten.Pressekontakt:Melanie Schmergal | Bundesverband der Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR)Pressesprecherin | Tel. +49 30 2021 1300 |E-Mail: presse@bvr.deMichaela Roth | Deutscher Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV)Pressesprecherin | Tel. +32 2 7401 643 |E-Mail: michaela.roth@dsgv.deDominik Lamminger | Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands(VÖB)Pressesprecher | Tel. +49 30 8192 162 |E-Mail: dominik.lamminger@voeb.deDr. Helga Bender | Verband Deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Pressesprecherin | Tel. +49 30 2091 5330 |E-Mail: bender@pfandbrief.deOriginal-Content von: Die Deutsche Kreditwirtschaft, übermittelt durch news aktuell