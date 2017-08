EUR/USD: Das könnte die EZB bald beschließen!

Liebe Leser,

das EU-Wirtschaftswachstum verzeichnete in den letzten Monaten eine nicht zu unterschätzende Erholung. Genau genommen betrug das annualisierte BIP-Wachstum zuletzt 2,1 %, was den höchsten Wert seit sechs Jahren darstellt. Auch die Arbeitslosenquote fiel per Juni 2017 auf den niedrigsten Stand seit 2009. Die Inflation entwickelte sich zuletzt mit 1,3 % etwas schwächer. Immerhin befindet man sich jedoch nicht mehr in deflationären Gefilden. Weil nun einige politische und damit auch ökonomische Risiken zu Gunsten der Stabilität der EU vom Tisch sind, wird diese Entwicklung auch in der nahen Zukunft erwartet.

Normalisierung der Geldpolitik könnte im September angekündigt werden

Demzufolge ist eine Normalisierung der EZB-Geldpolitik nicht mehr auszuschließen. Zwar wird das derzeitige Staatsanleihekaufprogramm der EZB, das sogenannte Quantitative Easing, bis zum Ende des Jahres weiter fortgesetzt. Mit Beginn des nächsten Jahres könnte jedoch eine langsame Verringerung des Volumens dieser Anleihekäufe starten. Die Ankündigung dessen könnte bereits auf dem Meeting im September erfolgen.

Starker Euro könnte Inflation ausbremsen

Die derzeit noch unter dem Zielwert von 2 % notierte Inflation deutet jedoch daraufhin, dass die EZB hier Vorsicht walten lassen wird. Im Rahmen des letzten Meetings hatte EZB-Präsident Mario Draghi zu verstehen gegeben, dass man sogar dazu bereit wäre das Volumen des Anleihekaufprogramms auszuweiten, sofern sich die Inflation nicht wie gewollt entwickelt. Ein steigender Euro könnte die Inflationsentwicklung ausbremsen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.