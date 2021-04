EUR/USD: Die deutsche Industrie belastet

Der Euro konnte sich im Vergleich zum US-Dollar in den letzten Tagen erholen und am Donnerstag auf ein Zweiwochenhoch bei 1,1927 vordringen. Die in diesem Anstieg zum Ausdruck kommende positivere Sicht auf die Wirtschaft der Eurozone erhielt am Freitag jedoch gleich wieder einen Dämpfer.

Stein des Anstoßes war die deutsche Industrieproduktion. Hier hatten die Analysten im Vorfeld im Durchschnitt mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung