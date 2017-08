EUR/USD: Ein cleverer Schachzug der EZB?

Liebe Leser,

der EUR/USD hat in diesem Jahr sein Revival erlebt. Ich hatte bereits zu Beginn des Jahres geschrieben, dass wir der allseits erwarteten Parität fürs Erste „Good Buy“ sagen können. Dafür gab es mehrere Gründe. Einer der Gründe waren Trumps Äußerungen zu einem zu starken US-Dollar. Ein weiterer Grund war aus meiner Sicht die so langsam zu hohe Bewertung des US-Dollars gegenüber dem Euro auf Basis der Kaufkraftparität. Zum damaligen Zeitpunkt war der Euro um 30 % unterbewertet.

Zugegeben: Eine Unter- bzw. Überbewertung ist in der Regel nicht der Grund dafür, warum ein Trend endet. Aber im Verbund mit anderen Gründen hat die Bewertung dennoch ein Gewicht, denn sie beeinflußt das Sentiment nicht unerheblich. Historisch betrachtet war also die Wahrscheinlichkeit auf einen Rückschnapper zum fairen Wert hin damit höher geworden.

Mehrere Gründe halten Euro oben

Ein weiterer Grund für die Euro-Stabilität kann auch in den Inflationsdaten gesehen werden. Und zwar den EU-Inflationsdaten im Verhältnis zu den US-Inflationsdaten. Da diese nun stärker stiegen als in den USA, begünstigte dies die Erwartungen an eine weiterhin stabile Inflation und die Stabilität im Euro. Da die EZB oder Draghi jedoch zusätzlich kaum gegen diese Erwartungen ansteuerten, konnte sich der Euro weiter erholen. Damit erreichte der EUR/USD-Kurs aber nun einen aus der markttechnischen Perspektive relevanten Widerstand, nämlich die 200-Wochendurchschnittslinie. In der vergangenen Woche schloss der Kurs darüber. Mario Draghi befindet sich derzeit in den Ferien. Nach seiner Dienstrückkehr hält er am 23. August in Deutschland eine Rede und kurz darauf wird er sich auf dem FED-Symposium in Jackson Hole ebenfalls öffentlich äußern.

Erwartungen an die EZB

Allseits wird erwartet, dass man das sogenannte Tapering im September ankündigt, das ab Januar beginnen würde. Im Rahmen des EZB-Meetings im September werden sowohl Prognosen für die Inflation als auch für das BIP-Wachstum neue Anhaltspunkte auf die Sichtweise der EZB geben. Bisher hatte man sich trotz der starken Aufwertung des Euro verbal ungewohnt zurückgehalten. Das bestärkte das Sentiment darin, für den Euro weiter bullisch zu sein. Experten sehen darin jedoch eine gewisse Taktik.

Man geht bei der EZB womöglich davon aus, dass der Großteil der Erwartungen dadurch schneller eingepreist sein könnte, was schließlich dazu führen würde, dass bei Ankündigung und dem Start des Tapering-Programms entweder nur eine geringfügige oder gar umgekehrte Reaktion stattfinden würde und das Aufwärtspotential beim Euro ab dem Moment damit begrenzt bleiben würde. Ökonomisch betrachtet könnte auf diese Weise ein negativer Effekt einer zu starken Währung eingedämmt werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.