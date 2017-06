EUR/USD: Wie erwartet zeigt sich nun die Inflationserwartung!

Lieber Leser,

der EUR/USD tendiert zum Ende der vergangenen Woche hin nach unten und notierte bereits ziemlich nahe der zuvor überwundenen Trendlinie, siehe Chart unten. Dies war nach den angepassten Inflationsprognosen der EZB zu erwarten gewesen. Zudem gewinnt auch der US-Dollar wieder an Wert, unterstützt durch ein schwaches britisches Pfund, das nachgibt, weil die Wahlen im britischen Unterhaus schlechter ausfielen als allgemein erwartet.

FOMC-Meeting und Renditevergleich

In dieser Woche steht sodann das FOMC-Meeting und der wahrscheinliche Zinsanstieg in den USA an. Die Terminkurse für den Fed Fund Future deuten eine nahezu hundertprozentige Wahrscheinlichkeit für einen Zinsanstieg auf 1,00-1,25 % an. Diese Erwartungen wird die FED sicher nicht enttäuschen wollen. Mit den nach unten angepassten Inflationsprognosen in der EU dürfte sich der Realzinsunterschied mit hoher Wahrscheinlichkeit nun wieder in die andere Richtung bewegen. Diese Erwartung wird auch sehr gut in den Anleihekursen angezeigt.

Die Ratio zwischen der Bundrendite und der T-Notes Rendite arbeitet längerfristig zwar an einem Turnaround, fand jedoch einen starken Widerstand, siehe Chart. Ein Einbrechen wäre bis zur zuvor überwundenen Trendlinie wahrscheinlich.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.