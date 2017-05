EUR/USD: Was in dieser Woche wichtig ist!

Lieber Leser,

der EUR/USD-Kurs bleibt weiterhin im kurzfristigen Korrekturtrend. Aus der rein markttechnischen Perspektive hätte dieser Trend noch Potential bis ca. 1,1130 US-Dollar je Euro. Aus der fundamentalen Sichtweise wird diese Woche jedoch wichtig für den EUR/USD-Kurs, denn es werden sowohl Inflationsdaten aus der EU als auch den USA veröffentlicht. Den Start machen allerdings am Dienstag Inflationsdaten aus Deutschland.

Inflation aus Deutschland über oder unter den Erwartungen?

Im Vergleich zum Vormonat wird eine Veränderung bei den Verbraucherpreisen in Deutschland von 0,00 % erwartet, was im Umkehrschluss dazu führen würde, dass die Inflation im Vergleich zum Vorjahr mit 1,7 % schwächer ausfallen würde als im April mit einem Anstieg von 2,0 %. Da schwache Daten erwartet werden, könnten übertroffene Prognosen zum weiteren Anstieg des Euro führen, da auf diese Weise Inflationsdaten aus der EU antizipiert werden.

Fundamentaler Widerstand oder der nächste Push?

Direkt im Anschluss werden die persönlichen Konsumausgaben (PCE-Preisindex) per Mai aus den USA veröffentlicht. Diese sollen laut den Prognosen um 0,2 % rückläufig sein. Im Vergleich zum Vorjahr betrug der Anstieg im April 1,8 %. Der PCE-Preisindex wird besonders von der FED beobachtet, um ihre eigenen Inflationsprognosen aufzustellen. Eine schwächere Inflationsentwicklung in den USA und eine über den Erwartungen liegende Inflation in der EU könnten den nächsten Push nach oben im EUR/USD-Kurs bewerkstelligen. Im umgekehrten Fall dürfte der Anstieg das erste Mal seit dem starken Anstieg auf einen deutlichen fundamentalen Widerstand treffen.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.