EUR/USD: US-Inflation per Juli enttäuscht erneut!

Lieber Leser,

wie bereits von mir vermutet, achtet die ganze Welt derzeit gespannt auf die Inflationsdaten. Denn es ist vielen noch nicht wirklich klar, ob die FED in diesem Jahr noch einen Zinsschritt plant oder nicht. Die Wahrscheinlichkeit, gemessen an dem Terminmarkt, wird mit knapp über 40 % für Dezember als recht gering eingeschätzt. Schwächere Inflationsdaten dürften diese Prognose noch weiter drücken und damit den US-Dollar gegen andere Währungen, wahrscheinlich insbesondere den Euro, schwächen. Die Wette geht natürlich nur auf, sofern die FED und ihre Mitglieder nichts Anderslautendes äußern.

Verkleinerung der Bilanz spricht ebenfalls gegen einen Zinsschritt

Unterstützend dabei ist die geplante Verkleinerung der Bilanz der FED. Aller Voraussicht nach dürfte ein weiterer Zinsschritt in Anbetracht der verhaltenen Inflationsdaten daher ebenfalls ausbleiben, denn eine Bilanzverkleinerung wirkt auf die Ökonomie wie ein Zinsschritt oder eine Straffung, weil die sich im Umlauf befindliche Geldmenge somit verringert.

Automobilpreise bremsen Inflation

Insgesamt ist die Inflation lediglich um 0,1 % per Monat Juli gestiegen. Erwartet wurde ein Anstieg von 0,2% nach 0,0 % per Juni. Auf Jahresbasis entwickelte sich die Inflation somit mit + 1,7 % gegenüber einer Erwartung von 1,8 % und nach 1,6 % per Juni. Die Kern-Inflation verzeichnete auf Jahresbasis einen Anstieg von 1,7 % und lag damit im Rahmen der Erwartungen. Gegenüber dem Vormonat stieg sie allerdings entgegen den Erwartungen von 0,2 % lediglich um 0,1 %. Maßgeblich für die schwache Entwicklung sollen nach ersten Informationen Automobilpreise gewesen sein.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.