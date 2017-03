EUR/USD – US-Dollar Index nähert sich wichtiger Unterstützung!

Lieber Leser,

der EUR/USD Kurs konnte zuletzt aus der von uns anvisierten Nackenlinie der iSKS-Formation ausbrechen. Ein wenig Unterstützung bekam das Währungspaar durch die Trump-Schlappe hinsichtlich der Gesundheitsreform. Daraus schließen Marktteilnehmer wohl, dass auch die Steuerreformen schwer umzusetzen sind, was aber direkten Einfluss auf die Erwartungen hinsichtlich eines weiter steigenden US-Dollars in Form des US-Dollar Index hat.

US-Dollar Index SKS-Formation

Der US-Dollar Index hat, wenn man den Chart mit Tageskerzen analysiert, eine markante SKS-Formation ausgebildet. Die Nackenlinie der beiden Schultertiefs stellt somit die erste stark relevante Unterstützung in der aktuellen Abwärtsbewegung dar. Sie verläuft aktuell bei 98,65 Punkten. Sollte diese unterschritten werden, so gilt die Top-Bildung nach markttechnischen Kriterien als bestätigt. Der EUR/USD-Kurs würde dann ebenfalls weiter steigen.

Etwas Luft geben

Wir würden es allerdings im Falle des US-Dollar Index nicht so punktgenau nehmen und dem Kurs noch einiges an Luft geben. Denn kurz unterhalb der Nackenlinie verlaufen noch einige durchaus wichtige Unterstützungen, die den Kursverfall noch stoppen könnten. Erst bei Kursen deutlich unterhalb von 98 Punkten sehen wir den Turnaround aus der markttechnischen Perspektive als bestätigt an.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.