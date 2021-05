EUR/USD: Die Stimmung in der Wirtschaft ist hervorragend

So gut wie zum gegenwärtigen Zeitpunkt war die Stimmung in Europas Wirtschaft schon lange nicht mehr. Nimmt man die von der Europäischen Kommission ermittelte Stimmung der Wirtschaft als Indikator, so ist die Zuversicht so groß wie zuletzt vor drei Jahren.

Der Indikator legte gegenüber dem Aprilwert von 110,5 Punkten noch einmal deutlich zu und stieg im Mai auf 114,5 Punkte.



