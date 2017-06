EUR/USD: So analysieren Sie das Währungspaar!

Lieber Leser,

der EUR/USD-Kurs erholt sich in den letzten Wochen deutlich. Fundamental betrachtet sprechen mehrere Faktoren dafür, dass der Euro weiterhin Stabilität beweist. So werden politische Risiken derzeit für geringfügig erachtet, gleichzeitig gibt der US-Dollar nach, weil die Trump-Agenda sichtlich verpufft. Zudem kommen Sorgen darüber auf, ob die FED weiterhin bei ihrem Straffungsprozess bleiben wird oder nicht.

Der EUR/USD-Kurs ist jedoch nicht nur Ausdruck kurzfristiger Erwartungen, sondern auch abhängig von den Erwartungen an den Realzinsunterscheid zwischen den beiden Ländern. Der Realzinsunterschied, vor allem der etwas längerfristige, hängt von den Erwartungen an die Geldpolitik sowie den Inflationserwartungen ab. Eine Assetklasse, die diese Erwartungen gut widerspiegelt, ist der Anleihemarkt. Um also Rückschlüsse auf den aktuellen EUR/USD-Kurs ziehen zu können, wäre es empfehlenswert von Zeit zu Zeit die Entwicklung der Anleiherenditen der beiden Länder miteinander zu vergleichen.

Ich nutze in diesem Fall gerne die zehnjähren Anleihen, da sie längerfristige Inflationserwartungen mitberücksichtigen. Genau genommen analysiere ich in diesem Fall die Ratio, also das Verhältnis der beiden Renditen zueinander. Der untere Chart zeigt zum einen dieses Verhältnis (orange) sowie die Entwicklung der Bund-Rendite (blau). Diese wird notwendig, um Rückschlüsse auf die hauptsächlich treibende Kraft in der Entwicklung der Ratio zu ziehen.

Signale erkennen mittels der Bund/T-Notes-Ratio

Wie Sie erkennen können, konnte die Ratio ziemlich früh den starken Abwärtstrend im EUR/USD Kurs signalisieren (eingekreiste Fläche). Gleichfalls zeigte der starke Abwärtstrend in der Bund-Rendite, dass die relative Schwäche größtenteils auf das Konto einer fallenden Bund-Rendite ging. Das ist wichtig für die Signalgebung. Wenn Sie in das Jahr 2013 schauen: Hier fiel die Bund-Rendite ebenfalls, aber die Ratio stieg, was darauf hindeutete, dass die relative Stärke in der Bund-Rendite größtenteils damit zusammenhing, dass die US-Rendite ebenfalls stark gefallen war.

Fazit

Schauen wir uns den aktuellen Fall an. In 2016 verzeichnete die Ratio einen Anstieg, der sich gegen Ende des Jahres deutlich beschleunigte. Seitdem tendiert die Ratio leicht abwärts und zeigt ein technisches Doppel-Top an. Da die Bund-Rendite weiterhin stabil geblieben ist, dürfte die US-Rendite relativ dazu leicht an Wert hinzugewonnen haben. Vor allem in den letzten Wochen. Setzt sich die relative Schwäche der Bund-Rendite fort, vor allem aufgrund einer wieder fallenden Bund-Rendite, könnte die EUR/USD Erholung vorbei sein.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.