EUR/USD: Schwache Verbraucherpreise in den USA treiben den Kurs an!

Nach einer längeren Phase der Lethargie ist beim Währungspaar Euro und US-Dollar aktuell wieder eine größere Erholung zu beobachten. Schon am Donnerstag legte der Kurs im späten Handel zu, dies setzte sich am Freitagmorgen mit einem Plus von 0,07 Prozent weiter fort. Experten führen die Entwicklung in erster Linie auf US-Verbraucherpreise zurück, die zuletzt schwächer als erwartet ausfielen.

Ein Beitrag von Robert Sasse.