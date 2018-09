EUR/USD: Die Richtung ist klar!

Auch am Montag lässt der Euro im Vergleich zum US-Dollar keine Zweifel an seinem Aufwärtstrend aufkommen. Im morgendlichen Handel konnte sich die europäische Gemeinschaftswährung um weitere 0,16 Prozent verbessern und den Kurs so auf aktuell 1,1766 USD befördern. Die vormals wichtige charttechnische Marke bei 1,17 USD lässt das Währungspaar damit deutlich hinter sich und macht damit den Weg zu weiteren Kurssteigerungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.