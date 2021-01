EUR/USD-Prognose: Das Risiko bleibt abwärts gerichtet!

Der US-amerikanische Dollar setzte seinen Aufwärtstrend am Montag fort. Das Währungspaar EUR/USD erreichte ein Einmonatstief von 1,2053 und entfernte sich nur leicht von diesem Niveau, bevor es zum Handelsschluss in den USA in der Preiszone von 1,2070 verharrte.

Ein Feiertag in den USA hielt die Hauptwährungspaare in engen Handelsspannen gefangen, da die Investoren auf die Ereignisse im weiteren Verlauf der Woche warten.



