EUR/USD-Prognose: In Lauerstellung – mit weiterem Aufwärtspotenzial?

Die EUR/USD-Paarung beendete den Montagshandel an den US-amerikanischen Börsen wenig verändert in der Preiszone von 1,2120 und erholte sich von einem Tagestief bei 1,2078.

Im Vormittagshandel (US-Zeit) bestimmte noch Risikoaversion das Handeln der Investoren, was in direktem Zusammenhang mit den Bedenken hinsichtlich des Brexits zu erklären ist. Der Dollar stieg an, nachdem der britische Premierminister Boris Johnson damit drohte, die Verhandlungen abzubrechen.

Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung