EUR/USD-Prognose: Kurzfristig verändert sich das Bild!

Die EUR/USD-Paarung geriet zu Beginn des Börsenhandels in Europa unter Druck und gab einen Großteil der Kursgewinne vom Dienstag wieder ab, nachdem sie am Hoch von 1,2222 gescheitert war. Die Paarung fiel während des New Yorker Handels auf ein Tief von 1,2139, da der Greenback auf breiter Front anstieg.

Die Aufmerksamkeit des Marktes ist nach wie vor auf die Entwicklungen bei Covid-19 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung