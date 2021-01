EUR/USD-Prognose: Die Investoren sind ratlos!

Die EUR/USD-Paarung schloss den gestrigen US-Handelstag im roten Bereich um die Marke von 1,2110, wobei die Marktstimmung immer noch positiv ist, der Dollar jedoch uneinheitlich an den Forex-Börsen gehandelt wird.

Das Fehlen von erstklassigen makroökonomischen Daten scheint die Investoren ratlos zu lassen, was sie als Nächstes machen sollen. In der Zwischenzeit zogen die Aktien in Europa und den USA an, aber die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung