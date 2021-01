EUR/USD-Prognose: Die Bären wittern den Biden-Honig!

Die EUR/USD-Paarung verlor am Donnerstag und erreichte zu Beginn der US-amerikanischen Handelssitzung ein neues 1-Monats-Tief bei 1,2110. Danach gelang es den Investoren, die Verluste zu reduzieren, was den Kurs zurück in den Bereich von 1,2150 klettern ließ.

Der Dollar legte angesichts höherer US-Renditen auf breiter Front zu, da der designierte Präsident Joe Biden in seiner Rede einen Plan zur Bekämpfung von Covid-19 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



