EUR/USD – Nach Notenbankertreffen sehr stark!

Die letzten größeren Höchststände beim Euro/US-Dollar-Währungsverhältnis waren Mitte 2008 bei rund 1,6036 US-Dollar zu beobachten, anschließend ging es auf Jahre mit dem Euro begab. Dabei zog der Wert der Gemeinschaftswährung nahezu auf ein Verhältnis von 1:1 mit dem US-Dollar gleich. Doch eben nur fast, denn im Bereich von 1,04626 US-Dollar fand der der Euro einen Boden, ausgelöst durch eine merkliche Dollar-Abschwächung. Nur wenig später wurde auch schon ein entgegen gesetzter Trendkanal aufgestellt und führte kürzlich über das wichtige Schlüsselniveau zwischen 1,16163 bis 1,17138 US-Dollar aufwärts, wodurch ein klarer Doppelboden zustande gekommen ist und weitere Kursgewinne sicherstellen konnte. Der übergeordnete Abwärtstrendkanal seit den Hochs aus 2008 bleibt hiervon kurzfristig aber noch unberührt, trotzdem kann bis zu den höheren Widerstandsmarken noch ein Long-Investment ganz lohnenswert sein.Der kurzfristig wichtigste Schritt für einen weiteren Kursanstieg des Euro wurde im Freitagshandel mit dem Ausbruch aus einer kleineren bullischen Flagge und über die Marke von 1,1828 US-Dollar vollzogen. Das jetzt hierdurch freigesetzt Aufwärtspotential dürfte zunächst in den Bereich von 1,2041 US-Dollar aufwärts reichen, was über ein entsprechendes Long-Investment nachgehandelt werden kann - bei Erreichen der Zwischenhochs aus November 2014 sowie des übergeordneten Abwärtstrendkanals um 1,2525 US-Dollar kann sogar eine überproportionale Rendite herausspringen. Bei einem direkten Long-Engagement sind Stops jedoch zunächst noch unterhalb von 1,1750 USD anzusetzen, fall es zeitweise Mal abwärts gehen sollte. Kritisch für das Währungspärchen wird es allerdings erst unterhalb von 1,1610 US-Dollar, weil dann Rücksetzer auf 1,1285, sowie möglicherweise noch auf 1,0900 US-Dollar drohen.EUR/USD, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 1,19259 US-Dollar; 10:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader . Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat, handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an

Ein Beitrag von Rafael Müller.