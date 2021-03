EUR/USD: Die Märkte schauen voraus

Den Finanzmärkten wird nachgesagt, dass sie die Zukunft vorwegnehmen und in ihren heutigen Kursen bereits das einpreisen, was vermutlich in rund sechs Monaten geschehen wird.

Diese vorausschauende Sicht auf die Dinge gilt selbstverständlich auch für die Devisenmärkte und sie war in der hinter uns liegenden Woche dafür verantwortlich, dass der Euro gegenüber dem US-Dollar erneut an Wert verloren hat und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung