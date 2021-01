EUR/USD: Korrektur oder Gezeitenwechsel?

Von seinen Hochs im Bereich von 1,235 USD ist der Euro in den letzten Tagen deutlich zurückgekommen. In der Frankfurter Zentrale der Europäischen Zentralbank dürfte diese Entwicklung mit Genugtuung zur Kenntnis genommen worden sein, denn an einem starken Euro besteht dort kein Interesse.

Um dieses Ziel zu erreichen, wird die Gemeinschaftswährung auch weiterhin durch eine expansive Geldpolitik geschwächt. So deutlich ...



