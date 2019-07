EUR/USD: Jahresausblick 2020!

Im Hinblick auf einen Ausblick für das Währungspaar EUR/USD sollen in diesem Beitrag einige relevante Faktoren jenseits der Charttechnik genannt werden. So ist das sogenannten Zwillingsdefizit zumindest gefühlt etwas in den Hintergrund gerückt – aber sie sind noch da. Um was es geht: Das Zwillingsdefizit bezeichnet in Bezug auf den US-Dollar die Tatsache, dass sowohl die US-Handelsbilanz als auch der US-Bundeshaushalb ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



