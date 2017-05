EUR/USD – Italien-Risiko zeigt erstmals Gesicht!

Lieber Leser,

der EUR/USD-Kurs setzt seine kurzfristige Schwächephase weiter fort, nachdem nun erneute Risiken bezüglich politischer Verwerfungen innerhalb der EU zu erwarten sind. Diese kommen vonseiten der italienischen Politik. Berichten zufolge könnte es noch in diesem Herbst vorgezogene Wahlen in Italien geben. Unter Berücksichtigung dessen, dass ein Kopf-an-Kopf Rennen zwischen Mateo Renzi und dem rechtsextremen Beppe Grillo erwartet wird, dürfte das politische Risiko nicht gering ausfallen. Das war auch vorher bekannt, nur hatte man nicht damit vor dem nächsten Jahr im Frühling gerechnet.

Italien-Risiko könnte lockeren Geldpolitik befürworten

Ob die Sorge nun berechtigt ist, bleibt abzuwarten. Denn noch wurde das Gerücht nicht bestätigt und bleibt Spekulation. Der EUR/USD-Kurs und allen voran Finanzwerte waren am Dienstagvormittag belastet gewesen. Sollte sich der Plan bewahrheiten, könnte es Draghi und seiner so vehement verteidigten lockeren Geldpolitik in die Karten spielen. Draghi hat sich in dieser Woche nochmal im Rahmen einer Rede für das Fortsetzen der lockeren Geldpolitik ausgesprochen. Die robusten Konjunkturdaten schüren allerdings Skepsis bei den Marktteilnehmern. Sie befürchten, es könnte demnächst zur Ankündigung des Ausstiegs aus der lockeren Geldpolitik kommen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.