EUR/USD: Ist das nur der Anfang?

Nach einer Zinserhöhung in den USA ist der Dollar in der vergangenen Woche wieder ordentlich auf die Sprünge gekommen. Das brachte den Kurs des Währungspaares Euro und USD bisher schon von vorher 1,175 USD bis auf 1,1606 USD herunter. Hier muss aber noch lange nicht Schluss sein. Zumindest Analysten gehen derzeit davon aus, dass der Kurs sich in der absehbaren Zukunft ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.