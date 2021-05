EUR/USD: Harter Kampf um entscheidende Marke!

Finanztrends Video zu EUR/USD (Euro / US-Dollar)



Das Währungspaar EUR/USD wird um die Marke von 1,2000 gehandelt und verbuchte leichte Tagesverluste. Die Aktienmärkte stiegen in Europa und Amerika an, da die US-Daten trotz verfehlter Erwartungen weiterhin auf erhebliche wirtschaftliche Fortschritte hinwiesen. Unterdessen bremsten verschiedene Vertreter der Federal Reserve Finanzministerin Janet Yellen bezüglich höherer Zinsen. Fed-Chef Evans sagte, dass sie es in keiner Weise eilig haben, über ein Tapering zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!