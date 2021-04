EUR/USD: Fundamentaler Rückenwind für die Gemeinschaftswährung

Europa hatte in den ersten Monaten des Jahres gegenüber den USA schlechtere Karten, denn die US-Wirtschaft schien deutlich schneller aus der Krise zu kommen als die europäische Wirtschaft. Zusätzlich stieg das Zinsniveau in den USA an. Beide Entwicklungen begünstigten seit Mitte Februar den US-Dollar gegenüber dem Euro.

Seit Anfang April kann sich die Gemeinschaftswährung jedoch von ihren Tiefs lösen und



