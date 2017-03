EUR/USD im Fokus

Treffen der US-Notenbank sind natürlich auch und besonders für den US-Dollar äußerst wichtig. Laut Lehrbuch sollte es so sein: Wenn die Leitzinsen in den USA erhöht werden, dann werden Anlagen im Dollar-Raum tendenziell attraktiver. Dadurch fließt tendenziell mehr Kapital in die USA, und der Dollar steigt. Soweit das Lehrbuch – die Realität kann anders aussehen!

DAX auf 12.000 Punkten! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen.