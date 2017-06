EUR/USD – FED-Zinsentscheid im Fokus!

Lieber Leser,

der EUR/USD notiert zu Beginn der Woche weiterhin oberhalb der kurz- bis mittelfristigen Unterstützung, nämlich der zuvor überwundenen Trendlinie, siehe Chart. In dieser Woche steht die FOMC-Sitzung und anschließend der Zinsentscheid an. Der Terminmarkt preist eine Wahrscheinlichkeit von 95,8 % ein, dass der Zinsschritt am Mittwoch kommt. Das ist etwas niedriger als noch in der vergangenen Woche, allerdings immer noch sehr hoch, um anzunehmen, dass die FED diese Erwartungen nicht enttäuschen sollte.

Hohe Wahrscheinlichkeit für Zinsanstieg

Auf der anderen Seite bedeutet eine hohe Wahrscheinlichkeit auch, dass ein Großteil des Anstieges im EUR/USD-Kurs bereits eingepreist sein könnte. Damit wird der Fokus im Rahmen der Entscheidungen auf die Dot Plots, also die Zins-Projektionen/-Prognosen sowie natürlich Aussagen der FED-Präsidentin Jennet Yellen zum weiteren Verlauf der Geldpolitik gelegt. Dovishe Aussagen, also Anzeichen dafür, dass die FED eher vorsichtiger vorgehen wird, könnten den US-Dollar weiter belasten und den Euro damit stabil halten. Bleibt die FED jedoch standhaft und deutet einen weiteren baldigen Anstieg in naher Zukunft an, dann könnte der Euro, meiner Meinung nach belastet werden.

Fokus mehr auf US-Dollar, weniger auf Euro

Vor allem unter Berücksichtigung der letzten EZB-Inflationsprognosen macht das aus meiner Sicht Sinn. Der Fokus ist damit näher an den US-Dollar Kurs, weg vom Euro gerückt. Der US-Dollar sollte die Entwicklung im Währungspaar kurz- bis mittelfristig ab jetzt bestimmen. Weiterhin werden Marktteilnehmer auf Aussagen bezüglich der Bilanzverringerung der FED achten. Auch hier dürften klare Aussagen den US-Dollar möglicherweise stützen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.