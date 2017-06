EUR/USD – Euro dürfte stabil bleiben, sofern der US-Dollar sich nicht erholt!

Lieber Leser,

der US-Dollar ist der aktuell Leidtragende, der von vielen Seiten belastet wird. Da wäre zum einen die Unklarheit darüber, wie es politisch in den USA weitergeht. Schließlich herrscht auch Unklarheit darüber, ob die Pläne Trumps überhaupt in näherer Zukunft umgesetzt werden könnten. Die Sache mit dem EX FBI-Chef Comey ist noch nicht geklärt, ist aber wichtig um ein Zeichen zu setzten, dass die Agenda früher oder später wieder fortgesetzt wird. Comeys Aussage wurde nun mehrmals verschoben, dürfte aber womöglich am Donnerstag in dieser Woche stattfinden.

Konjunkturdaten deuten weniger Zinsschritte an

Auf der anderen Seite scheinen nun einige Konjunkturdaten wieder Schwäche zu zeigen. So zeigt der Trend im Wachstum bei den neugeschaffenen Stellen spätestens seit den letzten Daten per Monat Mai erneut nach unten. Auch die Inflation scheint nicht richtig vom Fleck zu wollen. Das alles schürt Erwartungen hinsichtlich eines weniger strafferen Zinspfades seitens der FED.

Der US-Dollar Index setzt damit seine Schwäche fort, nachdem er bereits vorletzte Woche den langfristigen Durchschnitt auf Wochenbasis (100) unterschritten hatte. Der Trend zeigt damit weiterhin eindeutig nach unten und dürfte auch den EUR/USD, solange dies der Fall ist, unterstützen. Selbst wenn der Euro nicht übermäßig steigen sollte, so dürfte er ebenfalls nicht übermäßig belastet werden, sofern sich der US-Dollar nicht beginnt zu erholen.

DAX bald bei 20.000 Punkten . . .

. . . heute können Sie meinen Bestseller: „DAX Kurs 2017 – Wie entwickelt sich der DAX“ kostenlos anfordern. Während sonst für dieses Meisterwerk 39,99 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Fordern Sie den Report jetzt kostenlos an! KLICKEN SIE JETZT HIER!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.