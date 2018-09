EUR/USD: Es ist zum Mäuse melken!

Auch in der laufenden Woche will sich bei dem Währungspaar Euro und US-Dollar kein anhaltender Trend einstellen. Trotz so mancher deutlichen Entwicklung gelingt es dem Kurs nicht, charttechnisch wichtige Marken zu über- oder unterschreiten. Am Mittwoch lag der Kurs bis zum Nachmittag bei 1,1669 USD. Damit bleibt die Line bei 1,17 USD zwar im Blick, das war in den letzten Tagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.