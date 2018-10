EUR/USD: Der Druck steigt!

Vor allem aufgrund der Schuldensituation in Italien ist der Euro in den letzten Tagen und Wochen vermehrt unter Druck geraten. Bisher hielten sich die Verluste im Vergleich zum Dollar dabei noch in Grenzen. Das könnte sich jetzt aber schnell ändern. Am Mittwoch sank der Kurs des Währungspaars unter die Marke von 1,1430 USD, welche bei Experten als Boden für eine mögliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Robert Sasse.