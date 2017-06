EUR/USD – Draghi tut`s wieder, der Markt kauft`s noch nicht!

Lieber Leser,

der „Superdonnerstag“ wurde mit dem EZB-Statement sowie der Pressekonferenz eingeleitet. Weiterhin standen die Aussagen des EX FBI Chefs Comey vor dem Senat in den USA sowie die Wahlen zum britischen Unterhaus an. Das EZB-Statement fiel größtenteils im Rahmen der Erwartungen aus. Informationen drangen bereits vorher nach außen. So hatte man gewisse Erwartungen an Veränderungen der Forward Guidance und Anpassungen bei den Prognosen in der Inflation und dem Wirtschaftswachstum.

Erwartungen größtenteils erfüllt

Beides wurde annähernd geliefert, weshalb der EUR/USD-Kurs zwar auf die Anpassung bei den Inflationsprognosen nach unten reagierte, im Großen und Ganzen jedoch nicht übermäßig eingebrochen ist. Die BIP-Prognosen hatte die EZB jeweils um einen Basispunkt angehoben. Bei der Inflation erfolgten Anpassungen von teilweise zwei Basispunkten. Für 2017 wurde die Prognose von 1,7 auf 1,5 % angepasst. Für 2018 sogar um von 1,6 auf 1,3 %. Erst in 2019 sieht die EZB anscheinend einen Inflationsanstieg von 1,6 auf 1,7 %.

Was die Forward Guidance anbetrifft, so wurde die Phrase „ oder tiefer “ aus dem Satz „der Zins könnte eine bestimmte Zeit auf dem aktuellen Level oder tiefer verharren“ gestrichen. Damit deutet die EZB an, dass keine weiteren Zinssenkungen mehr folgen dürften. Allerdings hieß es weiter, dass man jederzeit dazu bereit wäre, das QE-Programm auszuweiten und auf die aktuellen fundamentalen Umstände zu reagieren.

Fazit

Im Fazit heisst das für mich mittelfristig betrachtet Folgendes: Die EZB hat den Marktteilnehmern das geliefert, was erwartet wurde, und klargemacht, dass sie weiterhin datenabhängig bleibt. Somit sehe ich den Euro zwar nicht unbedingt stark einbrechen. Sollte sich der US-Dollar jedoch wieder erholen, dürfte der Euro es unter Berücksichtigung schwacher Inflationsdaten schwer haben, sich dagegen zu behaupten. Das begrenzt aus meiner Sicht das Potential nach oben im EUR/USD-Kurs.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.