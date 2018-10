EUR/USD: Der Dollar ist nicht zu stoppen!

Zumindest mit Blick auf die Charttechnik scheinen die Käufer beim Währungspaar Euro und US-Dollar derzeit vollkommen das Interesse verloren zu haben. Schon seit Tagen steht der Euro zunehmend unter Druck, während es mit der amerikanischen Währung stetig bergauf geht. Am Dienstag unterschreitet der Kurs des Währungspaars jetzt weitere wichtige charttechnische Unterstützungen, was für weitere Kursverluste in der absehbaren Zukunft spricht.

Ein Beitrag von Robert Sasse.